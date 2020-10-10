خلال 5 سنوات.. الصين تخسر مكانتها في سلاسل التوريد لصالح المكسيك وفيتنام

البضائع المصرية تغزو العالم.. خبراء: خطة الـ 100 مليار دولار سنويا طموحة للغاية.. وإجراءات حكومية فعالة لتطوير البنية التحتية الصناعية من أجل التصدير.. وطفرة هائلة في الصادرات غير النفطية