AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:34 م
فحص 3761 مواطنا خلال
فحص 3761 مواطنا خلال قوافل طبية في قرية الأعقاب الكبري
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .

وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومين بمنطقة الأعقاب قبلى التابعة لمركز أسوان ، و يومين داخل قرية بنبان قبلى التابعة لمركز دراو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 3761 مواطن .

وأقرأ أيضًا:

ضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالى .

وأقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .   

كما نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية استهدفت عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية داخل نطاق المدينة.

وتم التحفظ علي الكميات المذكورة ، بالإضافة لذلك تم سحب عدد 19 عينة من المواد الغذاية المتنوعة ، وقد تم إرسالها إلي المعمل للتحليل.

كما نظم مفتشي الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية  علي عدد من أماكن تخزين المواد الغذائي داخل نطاق المدينة.  

وأسفرت الحملة عن ضبط 145 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية الغير صالحة للإستهلاك الأدمى، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمديرية الشئون الصحية بأسوان , وتحت إشراف الدكتور مصطفي ابو المجد مدير ادارة الطب الوقائى.

فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور
فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور
فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور
فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور
فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور

الكشف المجاني لـ 3176 مواطنا بقريتي بنبان والعتمور في أسوان .. صور

قوافل صحة أسوان تجري الكشف المجاني على 2211 في قريتين

صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور

قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد

إقبال المواطنين على المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسوان..صور

ترشيحاتنا

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى.. اليوم

أبرزها العنب.. المحاصيل المصرية تتحول إلى ذهب خلال جائحة كورونا

احترق وجهها بالكامل .. فتاة تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة

السر وراء وجود سيارة بشكمان واحد وأخرى بشكمانين

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

إسرائيل تحترق.. النيران تلتهم أنحاء تل أبيب وإخلاء آلاف المنازل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية