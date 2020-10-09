فحص 3761 مواطنا بقوافل طبية في قرية الأعقاب الكبرى بأسوان.. صور

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .





وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومين بمنطقة الأعقاب قبلى التابعة لمركز أسوان ، و يومين داخل قرية بنبان قبلى التابعة لمركز دراو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 3761 مواطن .





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ضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالى .





وأقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .





وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .





كما نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية استهدفت عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية داخل نطاق المدينة.





وتم التحفظ علي الكميات المذكورة ، بالإضافة لذلك تم سحب عدد 19 عينة من المواد الغذاية المتنوعة ، وقد تم إرسالها إلي المعمل للتحليل.





كما نظم مفتشي الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية علي عدد من أماكن تخزين المواد الغذائي داخل نطاق المدينة.





وأسفرت الحملة عن ضبط 145 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية الغير صالحة للإستهلاك الأدمى، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمديرية الشئون الصحية بأسوان , وتحت إشراف الدكتور مصطفي ابو المجد مدير ادارة الطب الوقائى.



