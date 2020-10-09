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أخبار العالم

قتيلان وعشرات الجرحى في انفجار خزان المازوت بـ بيروت

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:16 م
قتيلان وعشرات الجرحى
قتيلان وعشرات الجرحى في انفجار خزان المازوت بـ بيروت
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قسم الخارجي
أعلن الصليب الأحمر اللبناني مقتل شخصين نتيجة انفجار خزان المازوت في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية انتشار جثتين من مكان انفجار طريق الجديدة في بيروت، ووقوع عدد من الجرحى.

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وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن عدد الجرحى جراء الانفجار تجاوز العشرين، وفي حالة تزايد.

وعملت قوات الدفاع المدني اللبناني على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الانفجار الذي وقع بالعاصمة بيروت منذ قليل.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن حالة من الهلع بين السكان في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وتأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعافى من آثاره حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.
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