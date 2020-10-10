رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور

قامت شركة رام إحدى أذرع شركة دودج عملاق صناعة السيارات الامريكية بطرح رام 700 ram البيك اب صغيرة الحجم و سيتم البيك اب صغيرة الحجم و سيتم بيعها في اسواق امريكا اللاتينية فهي مناسبة لمثل هذة الأسواق.









تأتي رام 700 ram بشكلين الاول بغمارة واحدة والثاني بغمارتين و هي متوفر بثلاث فئات ثلاثة فئات وهي SLT وبيج هورن ولارامي الأعلى في النطاق، وستتوفر الفئتين الأخيرتين بغمارتين فقط .





تأتي رام 700 ram من الداخل ينظام ترفيهي بشاشة تاتش قياس 7 انش تدعم الاتصال اللاسلكي بآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتميز بمصابيح ليد أمامية ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .





رام طرحت اصدار جديد من رام 1500 ram للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلال رام عن دودج و التي تعتبرها فيات من انجح القرارات التي اتخذتها في الفترة الاخيرة . جدير بالذكر ان





تأتي رام 1500 ram بتصميم متميز و بزخرفات خشبية وكروم و جلد داخلي و لوحة عدادات خاصة مميزة للإصدار ودواسات معدنية جديدة لتعبر عن الاحتفال الذي بسببه تم طرحها.





تستطيع السيارة رام 700 ram نقل حمولة تصل إلى 750 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 400 كجم، وتتراوح سعة الصندوق الخلفي بين 691 لتر في الإصدارات ذات الغمارتين، و1,143 لتر في الإصدارات ذات الغمارة الواحدة.



