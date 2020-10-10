AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
رام 700 ram
رام 700 ram
Advertisements
اشرف عطية
قامت شركة رام إحدى أذرع شركة دودج عملاق صناعة السيارات الامريكية بطرح  رام 700 ram البيك اب صغيرة الحجم و سيتم بيعها في اسواق امريكا اللاتينية فهي مناسبة لمثل هذة الأسواق.


تأتي رام 700 ram بشكلين الاول بغمارة واحدة والثاني بغمارتين و هي متوفر بثلاث فئات ثلاثة فئات وهي SLT وبيج هورن ولارامي الأعلى في النطاق، وستتوفر الفئتين الأخيرتين بغمارتين فقط .

تأتي رام 700 ram من الداخل ينظام ترفيهي بشاشة تاتش قياس 7 انش تدعم الاتصال اللاسلكي بآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتميز بمصابيح ليد أمامية ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

جدير بالذكر ان رام طرحت اصدار جديد من رام 1500 ram للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلال رام عن دودج و التي تعتبرها فيات من انجح القرارات التي اتخذتها في الفترة الاخيرة . 

تأتي رام 1500 ram بتصميم متميز و بزخرفات خشبية وكروم و جلد داخلي و لوحة عدادات خاصة مميزة للإصدار ودواسات معدنية جديدة لتعبر عن الاحتفال الذي بسببه تم طرحها. 

تستطيع السيارة رام 700 ram نقل حمولة تصل إلى 750 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 400 كجم، وتتراوح سعة الصندوق الخلفي بين 691 لتر في الإصدارات ذات الغمارتين، و1,143 لتر في الإصدارات ذات الغمارة الواحدة.

ستأتي السيارة رام 700 ram فئةSLT وبيج هورن بمحرك بنزين سعة 1400 سي سي بقوة 85 حصان و118 نيوتن.متر من عزم الدوران اما فئة لارامي بمحرك 1300 سي سي تيربو بقوة 99 حصان و128 نيوتن متر من عزم الدوران و المحركين متصلين بفتيس مانيوال من خمس سرعات و يعملان بنظام الدفع الامامي .
رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور
رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور
رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور
رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور
رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات فيات تيبو fiat tipo الجديدة موديل 2021 .. صور

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

شركة ds تمدد فترة الضمان على سياراتها في مصر

ترشيحاتنا

قبل انطلاقه بأيام.. كورونا يضرب مهرجان الجونة السينمائي

هل يحق لوزير الرياضة إلغاء قرار وقف رئيس الزمالك؟..اللجنة الأولمبية تجيب

لأول مرة .. اليوتيوبر زينب تكشف سبب ارتداء الحجاب .. فيديو

بيتفسحوا في مصر | موسيماني يرحب بمساعده لتدريب الأهلي في القاهرة

باحثة أمريكية: مصر قادرة على تدمير سد النهضة

أرادت تجويعها حتى الموت| أم تحتجز طفلتها بخزانة ملابس 6 أشهر في روسيا..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور

متجاهلين كورونا.. حشد من الجماهير خلف زجاج كافيه لمشاهدة مباراة خلال الحظر في اسكتلندا| فيديو

رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور