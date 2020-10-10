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برلمان

صعب السيطرة عليهم.. وكيل لجنة الدفاع يعلق على مقترح استغلال المساجين في التنمية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
السجون فى مصر
السجون فى مصر
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ماجدة بدوى
أكد اللواء يحي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن السجن إصلاح وتهذيب وكل السجون فى مصر بها ورش عمل ومزارع ويتم إعداد وتدريب السجناء على مهن مختلفة فيها بحيث يستطيعون مواجهة الحياة عند خروجهم منها بعد إنتهاء مدة العقوبة.

وقال كدواني فى تصريحات خاصة لصدي البلد،  تعليقا على " تقديم النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعه باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، لتوجيهه للحكومة، بشأن استغلال طاقة المساجين فى التنمية وقيامهم بالعمل فى تنظيف الشوارع ، والسكك الحديد "، أنه ليس من السهل السيطرة على المساجين خارج الأسوار، ومنع هروب المساجين وتأمين حياة المواطنين العاديين، العملية ليست سهله وسيكون هناك مخاطرة كبيرة على ضبط الأوضاع داخل السجون.

وقد أعلنت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، لتوجيهه للحكومة، بشأن استغلال طاقة المساجين فى التنمية.


واكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المساجين داخل مصر لديهم جرائم مختلفة منها الخطيرة ومنا غير الخطيرة ومن الممكن استغلال طاقاتهم فى التنمية والعمل سواء كان فى السكك الحديدية أو لتنظيف الشوارع وغيرها من المجالات الاخرى.

واوضحت النائبة، أنه على حسب خطورة الجريمة يمكن توزيع مهام العمل عليهم فالمساجين غير الخطرين من الممكن أن يعملوا في مجالات السكك الحديدية أو لتنظيف الشوارع تحت رقابة الدولة، أما الآخرون الخطرون فمن الممكن أن يعملوا داخل مصانع مغلقة او مزارع  تحت رقابة الدولة أيضا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن بعد أن يأخذوا أماكنهم فى العمل؛ تكون هناك رقابة قوية عليهم من جانب الحكومة، وتابعت النائبة حديثها:" المساجين يشتغلوا بدل ما يدمروا فى البلد وهناك دور كبرى استغلت المساجين فى هذه الأمور".
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