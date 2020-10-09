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ماذا يحدث للجسم عند تناول التوت الأزرق؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:08 م
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
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نهى هجرس
يحتوي التوت الأزرق على العديد من الفوائد الصحية، كما أنه يتميز بلونه الجذاب وطعمة المميز واللذيذ، ويساعد تناول التوت الأزرق على حماية الجسم من أمراض عديدة، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد التوت.




1. يعزز صحة القلب 
قد يساعد التوت على تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الحميد، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص التوت يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية .


2. يدير مرض السكري 
يمتلك التوت خصائص مضادة لمرض السكر بسبب التركيز العالي لمضادات الأكسدة فيه، وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للأدوية والعلوم الحيوية أن مستخلص التوت قد شهد انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم وزيادة الكوليسترول الجيد .


3. يقلل الالتهاب 
التوت غني بالفلافونويد والزيوت الأساسية ، والتي ثبت أنها تظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات، أظهرت دراسة أن زيت التوت العطري يقلل بشكل كبير من الالتهاب في خلايا الجلد البشرية.


4. يعمل كمضاد للأكسدة 
مضادات الأكسدة هي مركبات تمنع تلف الخلايا التي تسببها الجذور الحرة، وتلعب الجذور الحرة دورًا في التسبب في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى، ثبت أن وجود مضادات الأكسدة في زيت التوت  الأساسي يحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة.
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