باحث في شؤون الحركات الإسلامية: إعلام الجماعة الإرهابية يستهدف إنهاك الدولة لإسقاطها

أكد أحمد الشوربجى، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يستخدم الحرب النفسية؛ للتأثير على مشاعر ووعى الناس لاسيما البسيطة داخل مصر.





وأضاف الشوربجى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن هذه الجماعات الإرهابية تستهدف إرباك المشهد داخل الدولة المصرية، حتى لا تنعم مصر بالاستقرار على الإطلاق، متابعا: "يجب التصدي لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية حتى لا تتحول لحقائق تؤثر في وعى المواطن المصرى مستقبلا".





وأشار إلى أن محاولات جماعة الإخوان من خلال إعلامها المعادى للدولة المصرية، تستهدف إنهاك الدولة المصرية ومؤسساتها، لهدم المجتمع من الداخل وتعطيل مسيرة البناء والتنمية التي نراها حاليا أمام الأعين، مردفا: "الخطة التي وضعوها لإنهاك الدولة وإرباكها وإسقاطها انعكست تماما على الجماعة، حتى أوشكت على السقوط".