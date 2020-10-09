AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:15 م
كيفية التعرف على
كيفية التعرف على البيض الفاسد
Advertisements
نهى هجرس
يحتفل العالم اليوم في الـ 9 من أكتوبر، بـ اليوم العالمي للبيض، ويعد البيض من الأكلات الرئيسية على وجبة الافطار للعديد من الأشخاص، وخاصة الأشخاص التى تتبع نظاما غذائيا صحيا، وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد.

ولكن البيض يمكن أن يكون فاسدا، ويتسبب في العديد من الأمراض، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق التعرف على البيض الفاسد...


من أبسط الطرق وأكثرها موثوقية لمعرفة ما إذا كانت البيضة فاسدة هي شمها، البيضة الفاسدة تنبعث منها رائحة كريهة عندما يكسر الشخص القشرة، ستظل هذه الرائحة موجودة حتى لو كان الشخص قد طبخ البيض بالفعل.

قد يكون البيض ذو القشرة المتشققة أو اللزج ملوثًا بالبكتيريا ، بينما يمكن أن تكون المادة المسحوقة على القشرة علامة على العفن.

اختبار الطفو طريقة سريعة وسهلة للتحقق من نضارة البيضة، لا يحدد اختبار الطفو ما إذا كانت البويضة فاسدة أم لا ، ولكنه يوفر مؤشرًا مفيدًا لعمر البيضة.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يظل البيض المبرد طازجًا لمدة 3 إلى 5 أسابيع بعد تاريخ التعبئة على الكرتون، ومع ذلك ، فإن عرض تاريخ العبوة ضروري.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق بسيطة للتخلص من الرطوبة والرائحة من الملابس

تعرف على أضرار البيض على الاطفال والقلب

طرق تسوية البيض المقلى

ترشيحاتنا

استحالة.. أول رد من أحمد وزينب على استخدام ابنتهما في الفيديوهات | شاهد

عايشين في إيجار.. أحمد حسن يكشف "وهم" أرباح يوتيوب ..فيديو

صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق| شاهد

أرادت تجويعها حتى الموت| أم تحتجز طفلتها بخزانة ملابس 6 أشهر في روسيا..شاهد

أم تلقي بنفسها وطفليها في ترعة الإبراهيمية بـ سمالوط

التصريح بدفن جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة الطريق الدائرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول التوت الأزرق؟