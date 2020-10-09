في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد





ولكن البيض يمكن أن يكون فاسدا، ويتسبب في العديد من الأمراض، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق التعرف على البيض الفاسد...









البيضة الفاسدة تنبعث منها رائحة كريهة عندما يكسر الشخص القشرة، ستظل هذه الرائحة موجودة حتى لو كان الشخص قد طبخ البيض بالفعل. من أبسط الطرق وأكثرها موثوقية لمعرفة ما إذا كانت البيضة فاسدة هي شمها،





قد يكون البيض ذو القشرة المتشققة أو اللزج ملوثًا بالبكتيريا ، بينما يمكن أن تكون المادة المسحوقة على القشرة علامة على العفن.





اختبار الطفو طريقة سريعة وسهلة للتحقق من نضارة البيضة، لا يحدد اختبار الطفو ما إذا كانت البويضة فاسدة أم لا ، ولكنه يوفر مؤشرًا مفيدًا لعمر البيضة.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يظل البيض المبرد طازجًا لمدة 3 إلى 5 أسابيع بعد تاريخ التعبئة على الكرتون، ومع ذلك ، فإن عرض تاريخ العبوة ضروري.

