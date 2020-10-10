AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشبوهة من حيث التمويل.. حافظ أبو سعدة: كل تقارير رايتس ووتش كاذبة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
حافظ ابو سعدة
حافظ ابو سعدة
Advertisements
عادل نصار
شن حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هجوما حادا على منظمة رايتس ووتش، مؤكدا أنها تخرج بتقارير غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مشبوهة من حيث التمويل، مشيرا إلى أن كل تقارير رايتس ووتش كاذبة.

وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل هذه التقارير مصطنعة وكاذبة بشكل قطاع وكثير من التقارير ثبت أنها غير صحيحة تماما، لافتا إلى أنه يتم خلق قصص وهمية ويتم ادخال أكاذيب عليها ويتم نشرها في شكل تقارير في منظمات حقوقية.

وتابع حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أي انتهاك يتم لابد من توثيقه شهادات من أشخاص ودلائل، مستدركا أنه :فضحناهم وفضحنا كل الأمور التي يقومون بها ضد مصلحة البلاد".

وأكمل حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعداء الوطن من مروجي الشائعات لديهم لجان الكترونية ومصنع لصناعة الاكاذيب، مشيرا إلى أن لا توجد دولة في العالم تواجه مثل هذه الحرب التي تدار ضد مصر من قبل قطر وتركيا.
 
وطالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ننشط ونقدم التقارير الحقيقية حتى تكون رد قوي ضد أي محاولة للنيل من مصر.




AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق البرلمان: رايتس ووتش تخدم الجماعات الإرهابية وتحصل على معلوماتها من الإخوان

برلماني: هيومان رايتس ووتش تفتقد الشفافية وتخدم أجندات بعض الدول

برلمانية: تقارير هيومان رايتس ووتش مسمومة وتعتمد على قنوات الإخوان الإرهابيين

تستقي معلوماتها من الإخوان.. النواب يشن هجوما حادا على هيومان رايتس ووتش.. ويتهمها بالازدواجية وعدم الشفافية

برلماني مهاجما قنوات الإخوان: ينفذون مخططات إرهابية ويحصلون على تمويل خارجي للإضرار بمصر

انتهاكات.. هيومن رايتس ووتش تفضح قطر: العمالة تعمل بشكل إجباري ولا تحصل على حقوقها

ترشيحاتنا

مش هتقلعه تاني.. أحمد حسن يتحدث عن فيديو زوجته بعد وفاة والدها

عايشين في إيجار.. أحمد حسن يكشف "وهم" أرباح يوتيوب ..فيديو

مفاجأة أسرعت بشفائه| أستاذ بجامعة هارفارد يكشف تفاصيل علاج ترامب

باحثة أمريكية: مصر قادرة على تدمير سد النهضة

تعرف على سبب تعافي دونالد ترامب من فيروس كورونا سريعا.. فيديو

الزمالك: لا نعترف بإيقاف مرتضى منصور.. وسنطعن بـ القضاء الإداري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد