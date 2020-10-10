مشبوهة من حيث التمويل.. حافظ أبو سعدة: كل تقارير رايتس ووتش كاذبة

شن حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، هجوما حادا على منظمة رايتس ووتش ، مؤكدا أنها تخرج بتقارير غير صحيحة على الإطلاق. الإنسان





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مشبوهة من حيث التمويل، مشيرا إلى أن كل تقارير رايتس ووتش كاذبة.





وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل هذه التقارير مصطنعة وكاذبة بشكل قطاع وكثير من التقارير ثبت أنها غير صحيحة تماما، لافتا إلى أنه يتم خلق قصص وهمية ويتم ادخال أكاذيب عليها ويتم نشرها في شكل تقارير في منظمات حقوقية.





وتابع حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أي انتهاك يتم لابد من توثيقه شهادات من أشخاص ودلائل، مستدركا أنه :فضحناهم وفضحنا كل الأمور التي يقومون بها ضد مصلحة البلاد".





وأكمل حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعداء الوطن من مروجي الشائعات لديهم لجان الكترونية ومصنع لصناعة الاكاذيب، مشيرا إلى أن لا توجد دولة في العالم تواجه مثل هذه الحرب التي تدار ضد مصر من قبل قطر وتركيا.

وطالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ننشط ونقدم التقارير الحقيقية حتى تكون رد قوي ضد أي محاولة للنيل من مصر.















