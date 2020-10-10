أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر.. اعرف تفاصيلها الآن

أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر .. أمر يشغل الآن معظم أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2020 /2021، المقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020.
تعليمات جديدة بشأن أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر ، بالنسبة إلى طلاب المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي الجديد 2020/2021.
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وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إلغاء جداول أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر ، السابق إرسالها للمديريات في الكتاب الدوري 3 لسنة 2020 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" جداول أسعار الجديدة المرسلة للمديريات.
أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب رياض الأطفال
- اللغة العربية
50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه في المدارس الدولية
- كونكت
50 جنيها في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- كونكت بلس و كتاب التدريبات
150 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر)
50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- إجمالي سعر المجموعة للمدرسة
300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي .... و150 جنيها بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية)
345 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).. و172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي) ... و 115 جنيها في المدارس الدولية.
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أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الأول الابتدائي
- اللغة العربية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- التربية الدينية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- كتاب كونكت:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)
- كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات:
150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر):
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة:
350 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات إنجليزي.. 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية): 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي... و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية
أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الثاني الابتدائي
-اللغة العربية :
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-التربية الدينية :
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-كتاب كونكت :
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات :
150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي
- كتاب اكتشف (ديسكفر):
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-الرياضيات:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة :
400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و250 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و200 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية):
460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي.. و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.. و230 جنيها في المدارس الدولية.
أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الثالث الابتدائي
- اللغة العربية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.. و100 جنيه في المدارس الدولية.
- التربية الدينية:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- كتاب كونكت:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.
- كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات:
150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي.
- كتاب اكتشف (ديسكفر) :
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- كتاب القيم:
50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة :
450 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي .. و 300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية):
517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي ... و345 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، سيعقد اجتماعا مهما عبر شبكة الفيديوكونفرانس غدا الأحد 11 أكتوبر 2020 مع جميع مديري المديريات التعليمية .
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ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع ، أن تتم مناقشة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة لـ الطلاب والمعلمين ، والوقوف على الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية .
كما سيتم خلال هذا الاجتماع المهم ، طرح الأطر العامة للجداول المدرسية ، والمجموعات المدرسية ، وموقف الصيانة البسيطة للمدارس.
يأتي ذلك في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، بهدف تحقيق عام دراسي منضبط في ظل استمرار وجود فيروس كورونا المستجد .
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وسوف يحضر هذا الاجتماع كل من: مديري المديريات التعليمية ، مديري التعليم العام ، مديري التعليم الثانوي والتعليم الاساسي ، مديري الإدارات التعليمية ، مديري المراحل بالإدارات التعليمية، وموجهي العموم بالمديريات والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية.
موعد بدء العام الدراسي الجديد
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وافق على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.