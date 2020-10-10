أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر.. اعرف تفاصيلها الآن

.. أمر يشغل الآن معظم أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2020 /2021، المقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020.

تعليمات جديدة بشأن أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر ، بالنسبة إلى طلاب المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي الجديد 2020/2021.





اقرأ ايضا |

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إلغاء جداول أسعار السابق إرسالها للمديريات في الكتاب الدوري 3 لسنة 2020 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" جداول أسعار الجديدة المرسلة للمديريات. أسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر ،





أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب رياض الأطفال

- اللغة العربية

50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه في المدارس الدولية





- كونكت

50 جنيها في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.





- كونكت بلس و كتاب التدريبات

150 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزي.





- كتاب اكتشف (ديسكفر)

50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





- إجمالي سعر المجموعة للمدرسة

300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي .... و150 جنيها بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية)

345 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).. و172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي) ... و 115 جنيها في المدارس الدولية.





أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الأول الابتدائي

- اللغة العربية:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





- التربية الدينية:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





- كتاب كونكت:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)





- كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات:

150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي.





- كتاب اكتشف (ديسكفر):

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)





- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة:

350 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات إنجليزي.. 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.





- إجمالي سعر المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية): 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي... و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية





أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الثاني الابتدائي

-اللغة العربية :

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-التربية الدينية :

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-كتاب كونكت :

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





- كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات :

150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي





- كتاب اكتشف (ديسكفر):

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-الرياضيات:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة :

400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و250 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و200 جنيه في المدارس الدولية.





- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية):

460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي.. و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.. و230 جنيها في المدارس الدولية.





أسعار الكتب المدرسية في مصر لطلاب الصف الثالث الابتدائي

- اللغة العربية:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات إنجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.. و100 جنيه في المدارس الدولية.





- التربية الدينية:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





- كتاب كونكت:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي.





- كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات:

150 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي.





- كتاب اكتشف (ديسكفر) :

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





- كتاب القيم:

50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة :

450 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي .. و 300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.





-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية):