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تعليم

التعليم تناقش الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية.. 11 أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
ياســـمين بدوي
يعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، اجتماعا مهما عبر شبكة الفيديوكونفرانس يوم الاحد 11 أكتوبر 2020 مع جميع مديري المديريات التعليمية .

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ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع ، أن يتم مناقشة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة لـ الطلاب والمعلمين ، والوقوف على الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية .

كما سيتم خلال هذا الاجتماع المهم ، طرح الأطر العامة للجداول المدرسية ، والمجموعات المدرسية ، وموقف الصيانة البسيطة للمدارس.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، بهدف تحقيق عام دراسي منضبط في ظل استمرار وجود فيروس كورونا المستجد .

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وسوف يحضر هذا الاجتماع كل من: مديري المديريات التعليمية ، مديري التعليم العام ، مديري التعليم الثانوي والتعليم الاساسي ، مديري الإدارات التعليمية ، مديري المراحل بالإدارات التعليمية، وموجهي العموم بالمديريات والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية.

وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وافق على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
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