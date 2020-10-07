التعليم تناقش الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية.. 11 أكتوبر

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ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع ، أن يتم مناقشة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة لـ الطلاب والمعلمين ، والوقوف على الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية .





كما سيتم خلال هذا الاجتماع المهم ، طرح الأطر العامة للجداول المدرسية ، والمجموعات المدرسية ، وموقف الصيانة البسيطة للمدارس.





يأتي ذلك في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، بهدف تحقيق عام دراسي منضبط في ظل استمرار وجود فيروس كورونا المستجد .





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وسوف يحضر هذا الاجتماع كل من: مديري المديريات التعليمية ، مديري التعليم العام ، مديري التعليم الثانوي والتعليم الاساسي ، مديري الإدارات التعليمية ، مديري المراحل بالإدارات التعليمية، وموجهي العموم بالمديريات والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية.



