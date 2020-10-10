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توك شو

بسبب الفلوس.. السقا يكشف سر زعله من تامر حسني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
السقا وتامر حسني
السقا وتامر حسني
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حمزة شعيب
حل الفنان أحمد السقا، مساء  الجمعة، ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وخلال فقرة الأسئلة أجاب السقا، على سؤال مقدمة البرنامج" إمتي آخر مرة كنت فاكر ان فلان أخوك وطلع مش أخوك؟، قال السقا:" أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني والحقيقة انا بحبه جدا وإلا مكنتش زعلت منه".

وأوضح:" زعلان منه لاني كلمته في فيلمه الأخير " فيلم الفلوس" وقالي عاوزك معايا في مشهد، وهو كان سبق وجاملني في ولد الغلابة، ولكن بعد ما عملت المشهد فوجئت ان الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معاه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قولتله اى اللي بيحصل مرة يقولي الشركة المنتجة ومرة يقولي الفانز قولتله انا معرفش حد منهم وتعاملى كان معاك ياتامر، ولكن حقيقة الامر الموقف ده زعلنى جدا من تامر وأثر عليا نفسيا".

ورد السقا على سؤال هل أثر هذا الموقف على علاقته بتامر؟، قائلا:" لو قابلني وقالي كلمتين حلوين الموضوع هيعدي ويخلص، ولكن أنا زعلي كان لاني لا يمكن أعمل معاه كده والموقف كان ممكن يتحل بأيده ولكن اللى حصل وانا مسامحك ياتامر لكن مشاكلك كترت".

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.
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