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رياضة

نجم الأهلي يحتفل بخطوبته على شقيقة زوجة حسام غالي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
محمد هانى
محمد هانى
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محمد رشاد
احتفل محمد هانى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أمس الجمعة، بخطبته على لميس، شقيقة زوجة حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى، بفريق الجونة.

الحفل أقيم وسط الأصدقاء والعائلة، كما تداول عدد كبير من جمهور الأهلى صورة من حفل الخطوبة، في احدى الفنادق الشهيرة، وسرعان ما استقبل هانى، عددا كبيرا من التهنئات من قبل جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا.

وحضر الخطوبة عدد من نجوم الأهلي بالإضافة إلى رمضان صبحي المنتقل حديثًا لصفوف فريق بيراميدز.

وحصل لاعب القلعة الحمراء على إذن بعقد خطوبته، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر، ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة للاعبين من التدريبات اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز، المقررة الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء منح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لاعبيه الراحة، خوفًا من الإصابات بسبب ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية، خاصة قبل خوض نصف نهائي أفريقيا.

وشهد مران الفريق أمس، مشاركة أحمد الشيخ، في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بالإجهاد العضلي، الذي اشتكى منه مؤخرًا، وخاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق التدريبات، وتأكد الجهاز الطبى من جاهزيته للمشاركة.

وشهد المران التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وواصل أليو بادجي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي، وأدى السنغالي جلسة في "الجيم"، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابة في كاحل القدم، والتي أبعدته عن مباراة إنبي أمس الأول الأربعاء، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأدى أيمن أشرف، جلسة علاج طبيعي، ثم تدريبات في "الجيم"، بعد شكواه من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته أمام إنبي، وغادر ملعب المباراة على إثرها، ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
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