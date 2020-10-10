أزمة دفاعية في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

يعاني الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من أزمة حادة قبل مواجهة بيراميدز مساء غد ضمن منافسات المرحلة الــ33 من مسابقة الدوري.





ويفقد الفريق القوام الرئيسي لخط الدفاع حيث يعاني محمود متولي من قطع في الرباط الصليبي ويغيب لأكثر من 8 شهور بينما يحتاج رامي ربيعه لاسبوعين للعودة للملاعب وأيمن أشرف تعرض لإجهاد خفيف في المباراة الماضية أمام انبي ولن يغامر به موسيماني خوفًا من إصابته قبل مواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها الجمعة المقبل .





ويدخل الفريق في معسكر مغلق اليوم إستعدادًا لمواجهة بيراميدز مساء غد في المرحلة الــ33 من منافسات مسابقة الدوري.





ويختتم الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد ضمن فعاليات المرحلة ال33 من منافسات مسابقة الدوري.





ومنح الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاعبيه راحة سلبية أمس على أن يستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز .





وأدى الأهلي مرانه صباح الخميس على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.





ورغم الراحة السلبية للفريق لكن موسيماني أصر علي أن يخوض الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة صباح أمس الجمعة على ملعب التتش تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال.





واشتمل مران الثنائي على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة ما بين الجانب البدني وتدريبات الكرة لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق.



