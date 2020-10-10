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رياضة

جمال محمد علي يوضح لائحة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
جمال محمد علي
جمال محمد علي
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محمد رشاد
تحدث جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، عن تفاصيل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وفقا للائحة الجديدة.

وأكد جمال محمد علي، في تصريحات تلفيزيوينة عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي احمد شوبير، على شاشة أون تايم سبورتس1: "أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة طبقا للائحة الجديدة سيكون أندية الدوري الممتاز الـ18 بالإضافة أعلى 36 فريقا في الدرجة الثانية وأعلى 36 فريقا من الدرجة الثالثة 5 فرق ممثلين جغرافيا عن الدرجة الرابعة وأول 3 فرق في دوري السيدات وأول 3 فرق في دوري كرة الصالات، وأول 3 فرق في دوري الكرة الشاطئية في حالة إقامته".

وأضاف نائب اللجنة الخماسية:"طبقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة، الشخص الذي يترشح لمنصب في المجلس، لا يمكنه الترشح لمنصب أقل بعد ذلك، مع تطبيق بند الـ8 سنوات لكل المرشحين".

وأكمل: "في حالة رفض الجمعية العمومية لتلك اللائحة فسنتخذ القرار السليم لصالح الكرة المصرية. والانتخابات هي الخطوة التالية لنا بعد اعتماد اللائحة".

وأختتم جمال محمد علي تصريحاته قائلًا:"الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية يوم الإثنين المقبل، وبمجرد انتهاء المباريات سنعقد جلسة لإعلان قرارنا النهائي بشأن الهبوط ونظام البطولة للموسم الحالي والمقبل بشكل كامل".

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني،اليوم، اللائحة الجديدة، بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لها، ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد، اللائحة على الأندية خلال أيام، لتحديد ملاحظاتها.

ومن المقرر أن يوجه اتحاد الكرة، الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل فيفا.
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