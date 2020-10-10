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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تستدرج سويسرا لتعزيز الصدارة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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محمد السعيد
يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويسري اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس إنريكي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المستوى المقبل.

وتعادل منتخب إسبانيا  أمام ألمانيا بنتيجة 1 - 1 في الجولة الأولى بدور المجموعات، بينما سحق أوكرانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

وخاض منتخب إسبانيا مباراة ودية أمام البرتغال الأربعاء الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

في المقابل يطمح منتخب سويسرا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتدور الإسباني، للحفاظ على فرصه في التأهل.

ولم يتذوق منتخب سويسرا طعم الفوز حتى الآن في دوري الأمم الأوروبية، حيث خسر أمام أوكرانيا بنتيجة  2 - 1، وتعادل مع ألمانيا 1 - 1.

وأعلن الاتحاد السويسري في بيان رسمي، الخميس الماضي، تحول عينة شيردان شاكيري  إلى سلبية، بعد 48 ساعة فقط من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويحل منتخب أوكرانيا ثانيا بـ 3 نقاط، وألمانيا ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل منتخب سويسرا جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

دوري الأمم الأوروبية هي بطولة مستحدثة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث أقيمت العام الماضي لأول مرة، وتوج بها منتخب البرتغال بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية.

يذكر أن النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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