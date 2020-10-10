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محافظات

محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات.

وأضاف مدير المديرية انه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة ، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول ، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة. 

وتابع مدير المديرية أنه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.

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