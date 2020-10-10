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ديني

وزير الأوقاف يتفقد معرض المكتبة الثقافية بمعسكر «أبو بكر الصديق» بالإسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:06 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
تفقد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أمس، الجمعة، عقب لقاء الأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق، معرض مكتبة معسكر “أبو بكر الصديق” الثقافية؛ بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وسامي الشريف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، وعدد من السادة الحضور، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأشاد الحضور بعمق التناول العلمي مع يسر أساليب الصياغة لإصدارات وزارة الأوقاف، وأن هذه الإصدارات رائدة فى مجال تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار المتطرفة.

من جانب آخر وعقب انتهاء المحاضرة الثقافية أهدى  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخًا من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير لكل من اللواء أشرف بهجت، والمستشار  محمد عبد الوهاب خفاجي ، والدكتور سامي عبد العزيز.
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