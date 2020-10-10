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أخبار العالم

مجموعات أعمال تركية تدعو لتحرك سعودي لحل الخلافات التجارية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:45 م
مجموعات أعمال تركية
مجموعات أعمال تركية تدعو لتحرك سعودي لحل الخلافات التجارية
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سمر صالح
حثت مجموعات أعمال تركية في السعودية، اليوم السبت، على التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية بحسب وكالة "رويترز" للأنباء".

ويتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.

وقالت ثماني مجموعات أعمال تركية، تشمل مصدري منسوجات ومقاولين، في بيان اليوم السبت: "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستلحق ضررا باقتصاد تركيا".

وذكر المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

ودعا عجلان العجلان رئيس غرف التجارة السعودية غير الحكومية لمقاطعة المنتجات التركية؛ ردا على ما وصفه بأنه العداء المستمر من جانب تركيا.

وقالت مجموعات الأعمال التركية التي تشمل أيضا مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع: "نأسف بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية.. نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات".

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