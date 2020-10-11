أجمل أدعية للأم المتوفية

أجمل دعاء للأم

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أجمل دعاء قصير للأم

- «اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِّغها إياها، وأسبِغ عليها من سترك يا ستار، فلا تهتك لها سترًا، ولا تفضح لها أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بها عدوّ، ولا تجعلها أضحوكة لأحد، وثبت عليها عقلها ودينها وإيمانها».- «اللهمَّ بما استغاثك بهِ أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ربّ اغفر لي ولوالدتي يوم يقوم الحساب، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين. اللهمَّ يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حيّ يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك، اللهمَّ ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».- «اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها بتقواك، اللهمَّ اجعلها في ضَمانك وأمانِك وإحسانك، اللهمَّ ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهمَّ ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقرّبها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهمَّ اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهمَّ واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهمَّ واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها».- «اللهمَّ تقبل توبتها، وأجب دعوتها، اللهمَّ إنا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهمَّ واختم بالحسنات أعمالها، اللهمَّ وأعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهمَّ أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهمَّ ولا تتوفّاها إلا وهيَ راضية عنا تمام الرّضا، اللهمَّ وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهمَّ اجعلنا بارين طائعين لها، اللهمَّ ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهمَّ ارحم والدتي واغفر لها، اللهمَّ وارض عنها رضًا تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرّك وإحسانك».- «اللهمَّ اغفر لها مغفرةً جامعة تمحو بها سالف أوزارها وسيئ إصرارها، اللهمَّ وارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها. ربّ ارزقني بر أمي، ربّي ادمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلبها، وارحمها في الدنيا والآخرة، واجعلها من أصحاب الجنة. يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأكثر مما تدعس، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله».- «ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين.. اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.. اللهمَّ اجعل أُمي مِمَن تقول لها النار اعبري فإن نوركِ أطفأَ ناري، وتقول لها الجنة اقبلي فقد اشتقت إليك من قبل أن أراك.. اللهمَّ أجعل أُمي من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غيرِ حسابٍ ولا سابق عذاب، واجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».- «ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي. اللهمَّ أجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك».- «اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين، اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين».- «اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها، يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها».- «اللهم تقبل توبتها، وأجب دعوتها. اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة‎».- «اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها. ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها».- «اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎. اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎ً».-«اللهم ولا تتوفاها إلّا وهي راضية عنّا تمام الرضى».- «اللهم لا تجعلنا ممن يعقّون فنعقّ أو ممّن يهجرون فنهجر».- «اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك».- «اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».- «اللهم ألبسها العافية حتّى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتّى لا تضرها الذنوب، اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالها».- «اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا، واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملًا زكيًا ترضى به عنها».- «اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل، اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا و أجعل أوقاتها بذكرك معمورة».- «اللهم لا تجعل لها ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك وفيها صلاح إلّا قضيتها لها، و ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها».- «اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك».