AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

6 طرق تساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم.. تعرف عليها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
أوضحت الإعلامية منى عبدالغني، عن 6 طرق تساعدك بالشعور بالشبع خلال اليوم.، معقبة: شرب المياه قبل الطعام بنصف ساعة، حتى لا يتم التهام الطعام بسرعة ويتم تخزينه بطريقة خطأ.

وأضافت "سهير جودة" خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن المضغ بهدوء يساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تناول أطعمة تحتوى على ألياف غذائية تساعد أيضا بالشعور بالشبع.

كما شددت "عبدالغني" على ضرورة عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات، معقبة : السكريات تؤثر على النوم وتؤدي أحيانا إلى حدوث اضطرابات في النوم. 

كما أن هناك أطعمة تساعدك للشعور بالشبع: وهي البطاطا الحلوة المشوية، حمص الشام بالكمون والحامض، الفشار، السلطة، الكورن فليكس أو الشوفان مع الحليب أو شوربة، الذرة، اللبن.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة

ترشيحاتنا

بـ ملابس شتوية.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار من شوارع لندن

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

اكتشاف كنوز من الرخام خلال شق طريق جبل الجلالة.. التفاصيل

تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها