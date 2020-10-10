6 طرق تساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم.. تعرف عليها

أوضحت الإعلامية منى عبدالغني، عن 6 طرق تساعدك بالشعور بالشبع خلال اليوم.، معقبة: شرب المياه قبل الطعام بنصف ساعة، حتى لا يتم التهام الطعام بسرعة ويتم تخزينه بطريقة خطأ.
وأضافت "سهير جودة" خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن المضغ بهدوء يساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تناول أطعمة تحتوى على ألياف غذائية تساعد أيضا بالشعور بالشبع.
كما شددت "عبدالغني" على ضرورة عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات، معقبة : السكريات تؤثر على النوم وتؤدي أحيانا إلى حدوث اضطرابات في النوم.
كما أن هناك أطعمة تساعدك للشعور بالشبع: وهي البطاطا الحلوة المشوية، حمص الشام بالكمون والحامض، الفشار، السلطة، الكورن فليكس أو الشوفان مع الحليب أو شوربة، الذرة، اللبن.
وأضافت "سهير جودة" خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن المضغ بهدوء يساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تناول أطعمة تحتوى على ألياف غذائية تساعد أيضا بالشعور بالشبع.
كما شددت "عبدالغني" على ضرورة عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات، معقبة : السكريات تؤثر على النوم وتؤدي أحيانا إلى حدوث اضطرابات في النوم.
كما أن هناك أطعمة تساعدك للشعور بالشبع: وهي البطاطا الحلوة المشوية، حمص الشام بالكمون والحامض، الفشار، السلطة، الكورن فليكس أو الشوفان مع الحليب أو شوربة، الذرة، اللبن.