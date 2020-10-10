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رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. شيكابالا يعود إلى تدريبات الزمالك الجماعية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:09 م
شيكابالا
شيكابالا
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
تقرر عودة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية بعد انتهاء الفريق من خوض مباراة حرس الحدود.

ويخوض الفريق الأبيض مواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان اللاعب تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، وينهي اللاعب برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من المباراة المقبلة أمام الفريق العسكري.

واستقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على ضم شيكابالا، لبعثة الفريق المتجهة إلى المغرب الثلاثاء المقبل لمواجهة الرجاء المغربى يوم 18 أكتوبر الجارى فى الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.
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