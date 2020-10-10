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أخبار البلد

4 آلاف كشف طبي.. مرضى الكبد بالدقهلية: 2431 صرفوا علاجا مجانا خلال سبتمبر 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
 أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد بقولنجيل وفروعها ومستشفي الكبد المصري بشربين علي 4192  مريضا ، وإجراء 1964 تحليل طبي وعمل 487 حاله اشعه فيبروسكان ، و 926 حاله اشعه موجات صوتية، و61 حاله اشعه X RAY، و386 حاله اشعه مقطعيه ، و45 حاله اشعه ارفي ، و26 منظار قنوات مرارية ، و13 منظار قنوات فوق صوتيه خلال شهر سبتمبر 2020 مجانا.

أوضح "شيحه"، أنه تم إجراء 77 جراحة حقن شرياني لاورام الكبد ، وإجراء 55 جراحة متنوعه بينهم 39 حاله استئصال مراره بالمنظار، و9 حالات للسمنه المفرطة، و2 حاله استئصال ورم بالكبد، وحالة استكشاف جراحي للبطن، وحاله اصلاح فتق في الحجاب الحاجز، و3 جراحات فتق بالبطن.

وأضاف انه تم الكشف علي 51 حالة بعيادة القلب، و61 حالة بعيادة علاج الالم وهي عيادات متخصصة تم افتتاحها من أجل التيسير علي المرضي.

كما تم إجراء تحليل طبي لـ1933 مريضا وإجراء منظار لـ561 مريضا و342 حالات منظار موجات فوق صوتيه وتقديم تطعيم فيروس بي لعدد 787 شخصا ، وتقديم علاج متنوع لعدد 897 مريضا , وصرف علاج كبد مزمن لعدد 2431 مريضا  .
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