لجنة دعم التعليم المجتمعى تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

عقدت اللجنة العامة لدعم التعليم المجتمعى، بمحافظة قنا، اجتماع بمقر جمعية فدا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد، بمدارس التعليم المجتمعى.

شارك فى الاجتماع يحيى خلاوى، مدير إدارة التعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم، و الدكتور أحمد النقيب، أمين عام جمعية فدا، و أفراح عويضة رئيسة لجنة دعم التعليم المجتمعى بمحافظة قنا، و ممثلين عن جمعبدية فدا الراعية للمشروع.

ناقش الإجتماع، أهم الإجراءات الاحترازية المفترض إتباعها مع طلاب و طالبات التعليم المجتمعى، و الإجراءات المطلوبة اتخاذها فى المدارس قبل بدء العام الدراسى.

كما ناقش، الخطط التى اعتمدتها وزارة التربية والتعليم فى مدارس التعليم المجتمعى و آليات تقسيم الطلاب الصفوف المختلفة داخل المدارس.

وتناول، مناقشة أهم الاحتياجات المطلوب توفيرها بالمداس، مع دراسة سبل التشبيك مع المؤسسات الحكومية و الأهلية للارتقاء بالمستوى التعليمى بمدارس التعليم المجتمعى

و أوضح الدكتور أحمد النقيب، أمين عام جمعية فدا، إلى أن اللجنة العامة منبثقة عن برنامج التوسع فى الحصول على التعليم و الحماية للأطفال المعرضين للخطر" ٢٠١٦- ٢٠٢٠" الذى ترعاه مؤسسة تيردي زوم بالشراكة و التعاون مع جمعية فدا، وسوف تتولى اللجنة التطوعية مسئولية الارتقاء بمنظومة التعليم المجتمعى بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا.

و أضاف يحيى خلاوى، مدير إدارة التعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم، بأن عدد مدارس التعليم المجتمعى بمحافظة قنا ٢٤٩ فى ٩ إدارات تعليمية، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المدارس هو التغلب على مشكلة التسرب التعليمى من ناحية، و بعد المدارس التعليم العام عن بعض المجتمعات الجديدة.

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