وفد التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات في الأقصر.. صور

أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر انه وفدا من وزارة التنمية المحلية، تفقد اليوم، سير الاعمال فى عدد من المشروعات القومية، على راسها محطة معالجة مياة الصرف الصحي ، والطريق الرئيسي لمدينة الشمس ، والطريق الرابط ما بين مدينة طيبة ومدينة الشمس ، بمركز ومدينة الزينية ، حتى محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري ، بمسافة 700 متر ، ضمن المشروعات القومية المعدة للإفتتاح رئاسيا.





يذكر ان محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدامود قبلي والمقامة علي مساحة 62500 متر و المخطط الإنتهاء منها قريبا وفقا للجداول الزمنية بطاقة 23 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 300 مليون جنية.





ورافق الوفد كل من يوسف جلال نائب رئيس المدينة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق بالأقصر ومستشار المحافظ للمشروعات ، واللواء يحي عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر من الهيئة القومية للصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد حمادة شركة جبالكو للمقاولات العامة، والعميد عصام على نائب قائد قطاع المحليات بالشركه الوطنيه للطرق ،العميد شريف الجندى قائد المأمورية بالاقصر وقنا، وسيد شيبانى مديرية الطرق، والمهندس محمد حرز الله شركة الديار الشركه المنفذه ، والمهندس على حسن مدير مشروع محطة الصرف الصحى الرئيسية بالمدامود قبلى .





ومن جهته، اكد الهوارى انه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر جارى العمل فى طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلى حيث ان الطريق يربط بين طريق طيبة ومدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية ، حيث تتم اعمال تمهيده وتسويته لتجهيزه للرصف .



