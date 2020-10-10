انتحرت شنقا.. العمر الحقيقى لـ عبير شوشان وتفاصيل موتها

عبير شوشان انضمت لفرقة المخرج المسرحي الكبير فاضل الجعيبي وكانت تدرس لديه فنون المسرح وشاركت في أعمال قليلة ولم تكن من الفنانين المحترفين للفن بتونس والمعروفين إعلاميا .





شوشان كانت آخر كلماتها علي صفحتها علي الفيس بوك : “حبو بعضكم وارحمو بعضكم الدنيا فانية ومتهز كان فعلك نحبكم برشا ” ، وبعد هذه الكلمات انتحرت وتم العثور على جثتها هامدة في منزلها بمدينة بنابل شمال شرق تونس بعد أن انتحرت شنقا.



