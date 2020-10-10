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فن

انتحرت شنقا.. العمر الحقيقى لـ عبير شوشان وتفاصيل موتها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:56 م
عبير شوشان
عبير شوشان
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أحمد إبراهيم
رحلت الفنانة التونسية عبير شوشان، عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد رحلة قصيرة من العطاء الفني وذلك بعد ان اقدمت على الانتحار شنقا. 

نرصد 7 معلومات عن الفنانة المنتحرة.  

عبير شوشان هي ممثلة مسرحية مشهورة في الوسط الفني التونسي

ولدت في تونس بمدينة قربة عام 1985 لأب تونسي وأم تونسية

وهي شخصية جميلة وأنيقة تحب الأعمال المسرحية والدرامية منذ طفولتها

أقدمت على الانتحار بجانب قبر والدها، يأتي نتيجة ضغوط نفسية عنيفة وحالة أحباط شديدة واجههتها مما دفعا الى الانتحار حيث وجدت جثتها أمام قبر والدها في حي الجربي بمدينة قربة من ولاية نابل

عبير شوشان انضمت لفرقة المخرج المسرحي الكبير فاضل الجعيبي وكانت تدرس لديه فنون المسرح وشاركت في أعمال قليلة ولم تكن من الفنانين المحترفين للفن بتونس والمعروفين إعلاميا .

شوشان كانت آخر كلماتها علي صفحتها علي الفيس بوك : “حبو بعضكم وارحمو  بعضكم الدنيا فانية ومتهز كان فعلك نحبكم برشا ” ، وبعد هذه الكلمات انتحرت وتم العثور على جثتها هامدة في منزلها بمدينة بنابل شمال شرق  تونس بعد أن انتحرت شنقا.

توفيت يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 لأسباب شخصية غير واضحة لم تكشف حتى الآن، وعمرها 35 سنة. 

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