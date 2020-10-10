رئيس جامعة الأقصر يتفقد بعض الكليات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد..صور

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر ، اليوم السبت ، عددا من كليات الجامعة ، حيث أجرى جولة تفقدية لكلية الآثار ، بحضور الدكتور بدوي إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور منصور النوبي، العميد السابق لكلية الآثار.





جاء ذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات والتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021.





وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبة والمكاتب الإدارية .





وفي سياق متصل قام رئيس الجامعة بعقد إجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالكلية، وخلال الإجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وفي نهاية الإجتماع.





وأكد رئيس الجامعة اثناء الاجتماع ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأوصي بعقد دورات تدريبية للموظفين للأرتقاء بالاداء الوظيفي والإداري .



