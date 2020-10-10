روسيا تنفي اتفاق موسكو مع واشنطن على تجميد الترسانة النووية

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن تكون بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة تجميد ترسانتيهما النوويتين.





وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم السبت، تعليقا على ما نشرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأميركية من أن البلدين اتفقا من حيث المبدأ على مواصلة تجميد مخزوناتهما النووية: "إننا لا نستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة يسمح لنا بالحديث عن تحديد الاتجاهات والمعايير الرئيسية لمزيد من العمل على هذا الموضوع".





وأضاف: "أؤكد أننا لم نقترب من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة، رغم أننا ببساطة لا نستبعد ذلك أيضا... بالنسبة لمحاولات الأمريكيين عرض القضية كما لو أننا على عتبة مثل هذا الاتفاق، فليس من الواضح ما الذي يستندون إليه"، مشيرا إلى أن المحادثات مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون الحد من التسلح مارشال بيلينجسلي في 5 أكتوبر الجاري في هلسنكي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعناصر المركزية لمثل هذا الاتفاق وتجميد الترسانات النووية.





وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق الحد من التسلح مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن حتى ولو غدا إذا وافقت واشنطن على الاقتراحات الروسية.



