خصص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول للزمالك ، فقرة بدنية خاصة لسباعي الزمالك.. طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالغني وكاسونجو ومصطفي محمد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.





وقاد جوزيه بيدرو مدرب الأحمال هذه المجموعة ، حيث أدي اللاعبون بأداء فقرات بدنية وتأهيلية من خلالها .





وجاء قرار باتشيكو بهذه الفقرة وذلك لمعالجة الإرهاق البدني لهؤلاء اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.





قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو سفر الفريق، إلي الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأحد، للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.





ويواجه الزمالك فريق حرس الحدود مساء الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير، مساء غد بالإسكندرية