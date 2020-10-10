علماء يتمكنون من حساب أسرع سرعة ممكنة للصوت

تمكن العلماء لأول مرة من حساب أسرع سرعة ممكنة للصوت وهي 22.4 ميلًا في الثانية، أي ضعف سرعته في الهواء على سطح الأرض.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد باحثون بريطانيون أن مثل هذه السرعات ممكنة فقط عند المرور عبر الهيدروجين المعدني ، كما هو موجود في قلب كوكب المشتري العملاق.





ويتحرك الصوت بسرعة أكبر في المواد الصلبة من الهواء بسبب كثافته العالية.

وحددت نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين السرعة القصوى المطلقة التي يمكن أن تنتقل بها الموجة الكهرومغناطيسية بسرعة 186،282 ميلًا في الثانية - سرعة الضوء.

لكن لم يكن معروفًا ما إذا كان للموجات الصوتية أيضًا حد أقصى للسرعة ، حتى الآن.

وأوضح مؤلف هذا البحث وعالم المواد كريس بيكارد من جامعة كامبريدج أن الموجات الصوتية في المواد الصلبة لها أهمية كبيرة بالفعل في العديد من المجالات.