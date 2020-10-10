تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:









سخر الفنان خالد سرحان من الفنان أحمد فهمي بعد أزمته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك" .





ونشر سرحان صورة للمطرب أحمد فهمي وليس الفنان أحمد فهمي وعلق قائلا: "شيكابالا لاعب كبير وعاقل على المستوى الشخصي وأحمد فهمى من أقرب الفنانين لقلبى سواء كان مغنى أو ممثل".





وأضاف سرحان:" متخلوش الشيطان يدخل بينكم ياجماعة واستهدوا بالله كده "









سخر الفنان فتحى عبد الوهاب من الفنان أحمد فهمي بعد أزمته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك"





ونشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة للمطرب أحمد فهمي وليس الفنان أحمد فهمي وعلق قائلا :" ايه اللى بيحصل يا جماعة عشان مش فاهم"





ونشبت مشاجرة حادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحد الفنانين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.









وفي الفنان اللبناني حسين الخطيب، بعد صراع طويل مع المرض.





حسين الخطيب كان أحد أركان فرقة شقيقه الفنان نبيه الخطيب، واشتهر بأداء الأغاني التراثية لكبار الفنانين والملحنين، منذ العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ومنهم زكريا أحمد وصالح عبد الحي ورياض السنباطي..