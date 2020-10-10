مش فاهم حاجة.. فتحي عبد الوهاب عن "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

سخر الفنان فتحى عبد الوهاب من الفنان أحمد فهمي بعد أزمته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك"





ونشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة للمطرب أحمد فهمي وليس الفنان أحمد فهمي وعلق قائلا :" ايه اللى بيحصل يا جماعة عشان مش فاهم"





ونشبت مشاجرة حادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحد الفنانين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.





وكشف مصدر لـ صدى البلد كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.









وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟"، فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجأ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.









وشهد الحفل تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.









واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟"، ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهوره من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقًا لتأكيد المصدر.









وتدخل على الفور أمير مرتضى منصور ومصطفي سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، إلى فهمي لتهدئته