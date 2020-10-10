في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر





وتفضل الفنانة مي عمر اختيار الفساتين الجذابة، والأقمشة الزاهية التى تبرز جمالها واناقتها، كما تتميز في اخيتار تصميم الفستان الذى يتناسب مع شكلها، وتميل إلى اختيار الألوان الجريئة مثل الفوشيا والأحمر، والموف.









وتتابع مي عمر أحدث صيحات الموضة، واختيار اجدد تسريحات الشعر التي تتناسب مع إطلالتها الجذابة، وتفضل لون الشعر الأسود والبني الذى يتناسب مع لون بشرتها الناعمة.





ومن الناحية الجمالية، تختار الألوان الترابية الناعمة كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، وتفضل اختيار احمر الشفاه باللون البينك او البيج الهادئ الذى يكشف جمالها.





وتضيف لمسات رقيقة وناعمة من الأكسسوارات والمجوهرات الجذابة التى تبرز جمال أنوثتها.





وإليكم ابرز صور الفنانة مي عمر..

وتحرص الفنانة مي عمر على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار الخاصة بأنشطتها.