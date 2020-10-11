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للتجديد.. تعلمي طريقة تخطيط جدران غرفتك بسهولة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
للتجديد تعلمي طريقة
للتجديد تعلمي طريقة تخطيط جدران غرفتك بسهولة
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أسماء عبد الحفيظ

يمكن للتقنيات البسيطة والسهلة أن تجعل الغرف تبدو أفضل وأنيقة مع نمط دائم من الخطوط الجدارية ، بألوان من اختيارك، ويجب مراعاة أن يكون لون الحائط الأساسي والشرائط متناسقا أبعاد الغرفة وشكلها، وفقا لما نشره موقع Dekoor. 

المواد:

دهان شبه لامع
طلاء القاعدة
مستوى الليزر
شريط الرسام
شريط قياس
فرشاة طلاء بزاوية
الأسطوانة قيلولة
درجة سلم
الطباشير الأزرق
تسوية
شريط

نصائح:

إذا تم رسم خطوط أفقية ، فستظهر الغرفة فسيحة ، وبخطوط رأسية ، يظهر سقف الغرفة أعلى.

يجب أن يكون عرض الخطوط بين 4 و 12 سم ، لأن الخطوط الضيقة تجعل المهمة مرهقة ومملة وتفقد الخطوط العريضة تأثير الخطوط.

يجب أن يكون لون الطلاء الأساسي أفتح دائمًا، والخطوط داكنة؛ لأن الخطوط الداكنة مظللة.

يجب أن يتم تعليم الخطوط بالطباشير الأزرق؛ لأنه يمكن تغطيتها بالطلاء بينما الطباشير الأحمر أو الأصفر ألوان "سريعة" الاختفاء ولا يتم تغطيتها بالكامل بالطلاء.

طريقة:

نظف الجدران من أي أوساخ وجزيئات غبار.
قم بتغطية القوالب الشريطية ، الأشياء التي لا يجب رسمها.
قم بتغطية الجدران بطلاء خفيف وجففها لمدة يومين.

قم بإجراء حسابات على الورق حول عدد الخطوط وحجم عرضها. قم بقياس وتمييز الجدران بدءًا من الزوايا المخفية وفقًا للحسابات. (يجب أن يتراوح حجم الخطوط بين 4 إلى 12 سم)


قم بعمل "وسيلة إيضاح للشريط" لكل قياس ما بين الخطوط الطويلة والصقها على الحائط، وضع علامة بالنقاط بما يتناسب مع عرض النافذة.

استخدم مستوى الليزر للوصول إلى النقطة التالية واسحب الشريط اللاصق في هذه المرحلة لتعرف بالضبط مكان وضع الشريط الثاني

احكم إغلاق حواف الشريط حتى لا يتدلى الطلاء أسفل الشريط

ضع حافة مستقيمة أعلى شريط الرسام واستخدم فرشاة طلاء بزاوية ، وقم بطلاء الحواف والخطوط الضيقة وباستخدام بكرة، قم بطلاء الخطوط العريضة

اترك الطلاء شبه جاف وأزل شريط الدهان.

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