AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
الأوروجوانى سيرينو
الأوروجوانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي
Advertisements
حسام الحارتي
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن هناك اتجاه يسود داخل النادي الأهلى لتأجيل التعاقد مع الجناح الأوروجوانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي الى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدد الأجانب في قائمة الفريق.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار، أن الأهلى بعد رحيل ازارو للاتفاق السعودي، واقتراب جيرالدو من الرحيل عقب نهاية الموسم، سيتبقي له مقعد شاغر فقط للتعاقد مع لاعب أجنبي، وهو ما سيستغله في قيد المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، بعدما أتم النادي تعاقده معه.

و أضاف عمر ربيع ياسين أن كهربا تلقى عرضا سعوديا خلال الايام الماضية للرحيل عن النادي، لكن العرض تم رفضه  نظرا للحاجة إلى مجهودات اللاعب في الفريق.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.

وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى اليوم، حيث تأتي عودته للمشاركة بشكل تدريجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن محمد الشناوي نفذ برنامجًا تأهيليًّا خلال الأيام الماضية للتعافي من الإصابة.
أستكمل سعد سمير ومحمود وحيد، لاعبا الفريق مساء اليوم برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق المسائي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الثنائي جلسة تأهيلية في «الجيم»، ثم تدريبات الجري حول الملعب.

وقطع سعد سمير لاعب الفريق شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين ينفذ محمود وحيد برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.


وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، لخوض تدريبات متنوعة من أجل تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد محمود يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الرباط الصليبي

شاهد..كواليس مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة المقاصة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة فى مباراة حسم الدوري

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة فريق مصر بالدوري المصري

استبعاد أحمد فتحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

بشرى للأهلاوية.. محمد الشناوي يشارك في تدريبات الحراس بعد تعافيه من الإصابة

ترشيحاتنا

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

القلعة الحمراء رفضت لاعب الزمالك.. أحمد فهمي: شتمت شيكابالا عشان شتم جمهور الأهلي.. فيديو

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يتحدى اللجنة الأولمبية.. الفيفا يغرم الأبيض مليون يورو.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين

قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

AdvertisementS

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

أخبار الأهلي.. بشرى لجماهير النادي قبل دوري الأبطال.. قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يتحدى اللجنة الأولمبية.. الفيفا يغرم الأبيض مليون يورو.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين

قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

الشناوى غير موجود.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. تعرف عليها

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

أخبار الرياضة السعودية.. ناد تركي يهدد إتمام صفقة الهلال الجديدة.. كورونا يضرب الميركاتو السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور