الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

لتأجيل التعاقد مع الجناح الأوروجوانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي الى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدد الأجانب في قائمة الفريق.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن هناك اتجاه يسود داخل

و أضاف عمر ربيع ياسين أن كهربا تلقى عرضا سعوديا خلال الايام الماضية للرحيل عن النادي، لكن العرض تم رفضه نظرا للحاجة إلى مجهودات اللاعب في الفريق.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.





وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.





وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى اليوم، حيث تأتي عودته للمشاركة بشكل تدريجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



