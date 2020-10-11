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فن

‏رضوى الشربيني: الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:43 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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مصطفى كرم
وجهت الاعلامية رضوى الشربيني رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتبت "‏الافراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك". 

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

وتحرص رضوى الشربيني دائما على التفاعل مع متابعيها من خلال تقديم النصائح والرسائل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات تويتر 

وكتبت رضوى الشربيني  مؤخرا: كل ما هو متبادل مستمر 


كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا.

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