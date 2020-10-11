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فن

محمد رمضان يحتفل بطرح 30 أغنية في عامين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
احتفل محمد رمضان على طرح اكثر من 30 أغنية له في عامين فقط محققا أرقام قياسية عبر قناته بيوتيوب. 

ونشر محمد رمضان صورة موضحه ارقام مشاهدات اغانية وعلق عليها: "ربنا يقدرني واعمل كل مايسعدكم الحمد لله عملنا في سنتين فقط ٣٠ أغنية دول ١٨ منهم .. اكتب إسم اكتر أغنية حبيتها #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".


وحقق كليب " يا حبيبي" لـ محمد رمضان 26 مليونا و885 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.


على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.
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