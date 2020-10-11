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رياضة

مباراة كرواتيا والسويد في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
كرواتيا والسويد
كرواتيا والسويد
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عمرو ابوبكر
يستعد منتخبا كرواتيا والسويد لاقامة مباراة قوية اليوم الأحد، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، في النسخة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في ملعب ماكسيمير ستاديون، في كرواتيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في المستوى الأول.

ولا تمتلك السويد وكرواتيا أي نقاط في المجموعة، حيث تحتلان المركز الثالث والرابع على التوالي.

يأتي موعد مباراة كرواتيا والسويد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

ويتم نثل المباراة بين كرواتيا والسويد، عبر قناة bein sports hd4، ويعلق خالد الحدي على المباراة.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام السويد
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جيدفاخ، لوفرين، فيدا، باريسيتش.

خط الوسط: بروزوفيتش، مودريتش، بازاليتش.

خط الهجوم: بريكالو، بيريسيتش، بيتكوفيتش
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