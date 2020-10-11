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أخبار العالم

جميعهم من الخارج.. الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم قادمين من الخارج. 

وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس، بينما خرج 9 حالات مصابة من المستشفى. 

وبلغ حصيلة إصابات كورونا في البر الرئيسي الصيني 85557 إصابة و 4634 حالة وفاة، بينما لا يزال 381 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وسجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الإصابات بالفيروس في العالم إلى 37 مليون و400 ألف إصابة بالفيروس حتى الأن. 

فيما سجلت المواقع وصول عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى مليون و77 ألف حالة وفاة. 

ولا تزال العديد من دول العالم تتخذ عدة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير، ومواجهة موجة ثانية من الفيروس. 

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