100 مليون صحة .. توسيع نطاق فحص الأمراض المزمنة بالمصالح الحكومية في العريش

قال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمحافظة شمال سيناء، إنه سيتم تعميم نقاط الفحص للمبادرة الرئاسية 100مليون صحه ،للكشف علي الأمراض المزمنة على جميع المصالح الحكومية ، خاصة ذات الكثافة الكبيرة اعتبارا من اليوم الأحد، حيث سيتم اقامة نقاط فحص بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش والمصالح الحكومية والجهات الأخرى ذات الكثافة الكبيرة.
وأوضح توفيق، أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة على مستوى المحافظة..حيث تم إنشاء نقطة فحص بمقر المنطقة البريد بالعريش، وذلك فى اطار الاستراتيجية الجديدة وعلى ضوء المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، والاتفاق على تغيير أماكن بعض النقاط الطبية أو إنشاء نقاط جديدة لتلبية احتياجات الأماكن المزدحمة والكثافة الموجودة.
كما تشارك فيها مديرية الأوقاف ب13 مساجد كنقط لتنفيذ المبادرة ، وهي :مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش ، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد ، قباء بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.
إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة، وستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.
من جانبه، قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية
ولفت مسؤول التثقيف والإعلام الصحى فتحى عثمان، إلى أنه يتم من خلال المبادرة تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
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وأوضح توفيق، أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة على مستوى المحافظة..حيث تم إنشاء نقطة فحص بمقر المنطقة البريد بالعريش، وذلك فى اطار الاستراتيجية الجديدة وعلى ضوء المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، والاتفاق على تغيير أماكن بعض النقاط الطبية أو إنشاء نقاط جديدة لتلبية احتياجات الأماكن المزدحمة والكثافة الموجودة.
كما تشارك فيها مديرية الأوقاف ب13 مساجد كنقط لتنفيذ المبادرة ، وهي :مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش ، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد ، قباء بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.
إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة، وستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.
من جانبه، قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية
ولفت مسؤول التثقيف والإعلام الصحى فتحى عثمان، إلى أنه يتم من خلال المبادرة تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
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