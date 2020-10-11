100 مليون صحة .. توسيع نطاق فحص الأمراض المزمنة بالمصالح الحكومية في العريش

إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة، وستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.من جانبه، قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعيةولفت مسؤول التثقيف والإعلام الصحى فتحى عثمان، إلى أنه يتم من خلال المبادرة تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.اقرا ايضا:____