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أخبار العالم

مصرع وإصابة 47 شخصا في حادث اصطدام قطار بحافلة سياحية وسط تايلاند

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مسئولون فى تايلاند اليوم الأحد مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة 30 آخرين؛ جراء اصطدم قطار بحافلة سياحية وسط البلاد .

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحافلة كانت تقل 65 راكبا، وكانت تعبر مسار السكة الحديد في منطقة "تشاتشيونجساو" الكائنة على بعد 80 كيلومترا (50 ميلا) شرق العاصمة بانكوك عندما وقع الحادث واصطدم القطار بها.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسئول الأمني بالمنطقة براتوينج يوكاسيم إن الأمطار كانت تهطل بغزارة وقت وقوع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوع على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

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