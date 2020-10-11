مع عودة المدارس نصائح لمواجهة ذعر كورونا

لفيروس كورونا أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه من الآن الخطوة الأولى لمنع أى اندلاعفى المدارس هى علاج الأمراض المزمنة فيهم خاصة الربو وحساسية الأنف والأنيمييا وأمراض قلة المناعة.





أشار إلى أنه ينبغى مراعاة تهوية وتنظيف وتطهير الفصول، ومراعاة التباعد الاجتماعى، مؤكدا أن الوقاية ضرورية لجميع الأطفال والأطقم التعليمية فى المدارس، وأنه ينبغى غسل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم خاصة قبل لمس الأنف أو الفم أو العينين مع ضرورة إرتداء الكمامات ضرورية إلا فى الحالات المعفية منها.





لفت إلى أن تعزيز المناعة مهمة للوقاية من كورونا وأنه ينبغى التأكيد على محاربة التدخين فى المؤسسات التعليمية وباصات المدارس.





ويجب اعتبار الكمامة المستخدمة قاتلة، وملوثة، ووسيلة لنقل العدوى بالفيروسات التنفسية، وحقيقة كثيرًا ما كانت سببًا للوفيات.





أشار إلى أنه من الممكن استخدام واقى الوجه البلاستيكى الشفاف فى الأطفال المعفيين من الكمامة، أو فى حالة صعوبة الالتزام بارتداء الكمامة. وهذا يسهل التواصل معهم، ويقلل من لمس الأنف أو الفم أو العين، لكن يستخدم بعد الغسل بالماء والصابون، وغسل الأيدى بالماء والصابون قبل استخدامه وبعد خلعه. وعدم لمسه من الأمام، لاحتمال تلوثه بالميكروبات.





وأكد أن كل أم تحتاج إلى تدريب الأطفال فى البيوت على استخدام الكمامة لعدة ساعات فى اليوم لاكتساب مهارة التعود عليها بدون خلعها.





وينبغى عدم استخدام الكمامة المخلوعة مرة أخرى لو كانت طبية، أما القماشية فلا تستخدم مرة أخرى إلا بعد أن تغسل وتطهر.





ولهذا ينصح د. بدران بتزويد الطفل بحافظة للكمامات غير المستخدمة، وحافظة للكمامات المستخدمة، ويمكن أن تتنوع ألوان الكمامات القماشية لتجنب استخدام الكمامة القماشية المخلوعة.

وأكد فى الوقت نفسه أنه من الخطر ترك الأطفال بلا ملاحظة خلال اللعب ويجب أن تحافظ على بعد جسدى كامل .





تعزيز مناعة الطلبة يشمل النوم مبكرًا، ثمانية ساعات، وتناول وجبة الإفطار، وتناول وجبات متوازنة فى الكم والنوع، وممارسة الرياضة وأبسطها المشى، والبعد عن مكسبات اللون والطعم والرائحة والمواد الحافظة. والامتناع عن تناول المشروبات الباردة والايس كريم وكل المشروبات الصناعية ومكسبات اللون والطعم والرائحة.