السيطرة على حريق هائل بأشجار بمحطة مياه بطنطا دون وقوع خسائر في الأرواح

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احمد علي تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه باشجار مجاورة لاحدي محطات المياه بمنطقة المقاولون العرب بمدينة طنطا مما تسبب في تطاير النيران داخل المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح . اقرا ايضا: 19 سبتمبر.. النطق بالحكم على فتاة تيك توك منار سامي في التحريض على الفسق والفجور

كما انتقلت ٣ سيارات مطافىء لاخماد النيران قبل تصاعدها داخل الشركة ووصول النيران للمولدات.

كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا وحرر محضر وجاري عمليات التبريد من قبل قوات الحماية والاطفاء حفاظًا على ارواح وحياه المواطنين القاطنين بذات المنطقة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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