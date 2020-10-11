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رياضة

شاهد.. فرحة لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد اقتراب تحقيق حلم الدوري الممتاز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره المريخ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت أمس على ملعب الفريق البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني . 

ويحتاج سيراميكا للتعادل أو الفوز في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة لكي يصعد بشكل رسمي للمرة الأولى في تاريخه للدوري الممتاز.

واحتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا بالفوز الكبير علي فريق المريخ البورسعيدي واقتراب صعوده للدورى الممتاز . 

وأجرى محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، لتهنئتهم على الفوز الكبير الذي تحقق اليوم على حساب فريق المريخ. 

وحرص ابو العينين على الاتصال باللاعبين والجهاز الفني، عبر هاتف معتز البطاوي المشرف العام على كرة القدم بالنادي، ووجه التهنئة  للجميع وإعجابه بالنتائج التي حققها الفريق على مدار الموسم.

وأشار أبو العينين في حديثه مع أفراد الفريق إلى أن الجميع اجتهد واستحقوا الوصول صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة من الجولة الأولى وحتى اليوم، مشددا على أن حلم الصعود لم يتحقق رسميا حتى الأن، مشددا على ثقته في كل اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة جمهورية شبين يوم الخميس المقبل على ملعب السويس الجديد، في الحولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية. 

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد ٤٢ نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني.‎
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