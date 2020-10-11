تستهدف 60 قرية .. محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بعدد 60 قرية بالمرحلة الاولى بمراكز المحافظة الأكثر احتياجًا بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .





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وقام أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بجولة تفقدية للوقوف على معدلات الانجاز بمشروع شبكة انحدار ومحطة رفع صرف صحي وخط طرد بقرية نزلة باخوم وذلك ضمن مشروعات مد خدمة الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد والممولة من وزارة التنمية المحلية مشددًا على الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للشروط والمواصفات القياسية لنهوها في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.













وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن مشروعات هيئة الابنية التعليمية تتضمن انشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع وإحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه.



