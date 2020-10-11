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الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حكاية علم".. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
علم مصر
علم مصر
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فرح علاء الخولي
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حكاية علم"، من إعداد وإنتاج إدارة الشئون المعنوية.

وجاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية، التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة مرور 47 عاما على ذكرى انتصار نصر السادس من أكتوبر 1973.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيوعام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبّر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، عن سعادتهم البالغة في السادس من أكتوبر عام 1973، بعد العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.
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