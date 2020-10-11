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أخبار العالم

أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة.. والأخيرة: تركيا تدير مسيرات باكو لقصف كاراباخ

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:18 م
تركيا تدير مسيرات
تركيا تدير مسيرات باكو لقصف كاراباخ
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قسم الخارجي
اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، أرمينيا بأنها ليست ملتزمة بالهدنة الإنسانية، التي تم الإعلان عنها أمس، السبت.


بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن تركيا تشرف وتدير مسيرات أذربيجان لقصف كاراباخ، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.


وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع التركية أرمينيا، الأحد، بمخالفة الهدنة الإنسانية المعلنة مع أذربيجان وارتكاب جرائم حرب في منطقة قره باغ، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم ترك ذلك بدون رد.


كما أعلن إقليم كاراباخ، أن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.


وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية قامت بعمليات قصف استهدفت إقليم كاراباخ خلال الليل، وقالت الخارجية الأذربيجانية، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص.


وجرى إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.


وفقًا للبيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان، فإن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بهدف تبادل الأسرى وجثث الضحايا بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيتم زيادة توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار وتبدأ جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان مفاوضات أساسية للتوصل إلى تسوية سلمية بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويؤكد الجانبان أن شكل عملية التفاوض لن يتغير.
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