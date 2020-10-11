أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة.. والأخيرة: تركيا تدير مسيرات باكو لقصف كاراباخ

اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، أرمينيا بأنها ليست ملتزمة بالهدنة الإنسانية، التي تم الإعلان عنها أمس، السبت.









بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن تركيا تشرف وتدير مسيرات أذربيجان لقصف كاراباخ، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.









وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع التركية أرمينيا، الأحد، بمخالفة الهدنة الإنسانية المعلنة مع أذربيجان وارتكاب جرائم حرب في منطقة قره باغ، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم ترك ذلك بدون رد.











كما أعلن إقليم كاراباخ، أن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.









وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية قامت بعمليات قصف استهدفت إقليم كاراباخ خلال الليل، وقالت الخارجية الأذربيجانية، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص.









وجرى إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.







