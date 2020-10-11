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محافظات

افتتاح 17 مشروعا تنمويا وخدميا في سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:48 م
افتتاح 17مشروع تنموي
افتتاح 17مشروع تنموي وخدمي في سيناء بمناسبة ذكري اكتوبر
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احمد صالح
افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، 17 مشروعا في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 1973م.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوسة محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح 17مشروعا، ووضع حجر أساس مدرسة بالحسنة ومشروع الصرف الصحي ببئر العبد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح 5 ميادين بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه، ورافع مياه كرم ابو نجيله 150 مليون جنيه، كما تم افتتاح مسجد عمرو بن العاص 3.5 مليون، والمرحلة السابعة من ٢٩ عماره بالمساعيد 110 مليون جنيه، والمدرسة الثانوية الصناعية 26 مليون جنيه.

و في بئر العبد ،تم افتتاح مركز شباب الروضة 15 مليون، و محطة رافع الروضة 8.2 مليون جنيه، والمدرسة الثانوية الصناعية ببئر العبد 9.5 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي ببئر العبد 375 مليون جنيه.

وفي الشيخ زويد، تم افتتاح محطة مياه الشيخ زويد بتكلفة 100 مليون ، و حديقة الكوثر  بتكلفة 2.5 مليون، و مدرسة الحمايده للتعليم الأساسي بتكلفة 11 مليون .


وفي وسط سيناء، تم افتتاح 25 بيت بدوي بنخل بتكلفه 12.5 مليون جنيه،و25 بيت بدوي بالحسنة بتكلفه 12,5 مليون جنية .

بينما تم افتتاح ٤ مشروعات ممولة من  هيئة المعونة الأمريكية بتكلفه 20مليون دولار وهي :
محطة مياه صدر الحيطان بنخل بتكلفه 3 مليون دولار
 محطة مياه الريسةبالعريش بتكلفه 11 مليون دولار
 محطة مياه الحسنة بتكلفه 3 مليون دولار
 محطة تحلية المياه ببغداد بالحسنه بتكلفه 3 مليون دولار.

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افتتاح 17 مشروعا تنمويا وخدميا في سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
افتتاح 17 مشروعا تنمويا وخدميا في سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
افتتاح 17 مشروعا تنمويا وخدميا في سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
افتتاح 17 مشروعا تنمويا وخدميا في سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
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