AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تُكرم 17 طالبًا بمسابقة «نور البصيرة» وتمنحهم نُسخ القرآن الكريم بطريقة «برايل»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:35 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
أنغام الجنايني
كرّم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عصر اليوم، 17 فائزًا وفائزة من طلاب نور البصيرة لمُشاركتهم في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم تلاوة وأحكامًا ومنحهم نسخة كاملة منه بطريقة "برايل".

وقد شارك في المسابقة فئات عمرية مختلفة من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى محافظة سوهاج، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة، والدكتور عبدالله محمد يوسف والدكتور خالد فؤاد محمد ممثلا هيئة التحكيم بالمسابقة، ولفيف من ذوي الطلاب المشاركين.

اقرأ أيضاً:

وفي بداية الحفل وجه "عزيز" خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المسابقة، مؤكدًا أن الطلاب فاقدي البصر فئة مجتمعية منتجة وقادرة على تأهيل نفسها بنفسها، مضيفًا أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لجميع الطلاب، وكذلك توفر لهم الرعاية الكاملة لتأهيلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج المتميزة الخاصة بالمكفوفين. 

وخلال التكريم قدم رئيس الجامعة للفائزين في المسابقة نسخة من القرآن الكريم مكونة من 8 مجلدات فاخرة مكتوبة بطريقة "برايل" الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، لتعينهم على مواصلة الحفظ وتدريب غيرهم من ذويهم.

ووجه "صوينع" شكره لرئيس الجامعة لدعمه المُستمر لجميع أنشطة وفعاليات مركز نور البصيرة، مُشيرًا إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار على مستوى المحافظة من تلك الفئة، مضيفًا أن جميع المتسابقين حصلوا على شهادات تقدير وبعضهم حصل على مكافآت مالية تقديرًا لتفانيهم في حفظ كتاب الله.
جامعة سوهاج تُكرم 17 طالبًا بمسابقة «نور البصيرة» وتمنحهم نُسخ القرآن الكريم بطريقة «برايل»
جامعة سوهاج تُكرم 17 طالبًا بمسابقة «نور البصيرة» وتمنحهم نُسخ القرآن الكريم بطريقة «برايل»
جامعة سوهاج تُكرم 17 طالبًا بمسابقة «نور البصيرة» وتمنحهم نُسخ القرآن الكريم بطريقة «برايل»
جامعة سوهاج تُكرم 17 طالبًا بمسابقة «نور البصيرة» وتمنحهم نُسخ القرآن الكريم بطريقة «برايل»
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

نائب يطالب ببذل مزيد من الجهود لحماية ذوي الإعاقة في ظل أزمة كورونا

جامعة سوهاج تناقش التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

لا تصالح.. 10 رسائل قوية من الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة

اخلع الماسك يا شيخ.. طلب من الرئيس السيسي لـ خالد الجندي على الهواء

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية خلية الأمل

عاوز رقم تامر يا سقا.. هنيدي يعلق على أزمة أفيش الفلوس: انتوا فاضحينا على السوشيال ميديا

صراع الأهلي وبيراميدز مستمر .. جلسة فى المقاصة لحسم مصير محمد إبراهيم

بسبب الفلوس.. قصة خناقة أحمد السقا وتامر حسني.. وهنيدي يتدخل بطريقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. الشاي الأسود يحمي من السرطان

بـ التريكو الأصفر.. أصالة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

في اليوم العالمي للفتاة .. أضرار الزواج المبكر للبنات