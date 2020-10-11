جامعة سوهاج تُكرم 17 طالبًا بمسابقة «نور البصيرة» وتمنحهم نُسخ القرآن الكريم بطريقة «برايل»

بطريقة "برايل". كرّم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، عصر اليوم، 17 فائزًا وفائزة من طلاب نور البصيرة لمُشاركتهم في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم تلاوة وأحكامًا ومنحهم نسخة كاملة منه





وقد شارك في المسابقة فئات عمرية مختلفة من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى محافظة سوهاج، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة، والدكتور عبدالله محمد يوسف والدكتور خالد فؤاد محمد ممثلا هيئة التحكيم بالمسابقة، ولفيف من ذوي الطلاب المشاركين.





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وفي بداية الحفل وجه "عزيز" خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المسابقة، مؤكدًا أن الطلاب فاقدي البصر فئة مجتمعية منتجة وقادرة على تأهيل نفسها بنفسها، مضيفًا أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لجميع الطلاب، وكذلك توفر لهم الرعاية الكاملة لتأهيلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج المتميزة الخاصة بالمكفوفين.





وخلال التكريم قدم رئيس الجامعة للفائزين في المسابقة نسخة من القرآن الكريم مكونة من 8 مجلدات فاخرة مكتوبة بطريقة "برايل" الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، لتعينهم على مواصلة الحفظ وتدريب غيرهم من ذويهم.



