في لمح البصر.. شاهد أسرع لص مجوهرات في المملكة العربية السعودية

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو، مساء اليوم الجمعة، لحادث سرقة في المملكة العربية السعودية. في





وأظهر المقطع ثلاث أشخاص في محل لبيع الذهب، قبل أن يدخل عليهم شخص رابع، ليقوم بعملية السرقة، عندما التف بائع الذهب، مد السارق يده في منضدة عرض المجوهرات بطريقة سريعة قبل أن يلاحظه البائع.





وبعد لحظات قليلة قام السارقة بالجري مسرعا إلى سيارة كانت تقف أمام محل بيع المجوهرات، وقام بركوبها ومحاولة الهرب، وفي نفس اللحظات طاردة صاحب المحل في محاولة لايقافه لكن السارق تمكن من الهرب بسيارته سريعا.





وثقت كاميرا مراقبة بمحل مجوهرات في أحد مناطق السعودية، لحظة إقدام لص على سرقة مشغولات ذهبية من المحل بلمح البصر.